Орловские спортсмены получили путевку на участие в Первенстве мира по всестилевому карате

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среда
3.04.2019
17:23:38
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Орловские спортсмены получили путевку на участие в Первенстве мира по всестилевому каратеСоревнования состоятся этой осенью в столице.
В категории 12-13 лет среди спортсменов в весе до 45 кг, в дисциплине «ограниченный контакт «санбон»», первое место завоевал Александр Агарков. На турнире он провел четыре поединка, в каждом из которых одержал уверенную победу.
В категории 14-15 лет, в весе до 47 кг, в дисциплине ограниченный контакт «дзю кумитэ», чемпионом России стал Дмитрий Усов. Во всех трех боях спортсмен из Кром буквально не оставил соперникам шансов, обойдя их по очкам со счетом 5:0.
Третий призер турнира также каратист из Кром - Нуреш Рустамов. Он завоевал серебро в дисциплине ограниченный контакт «дзю кумитэ», среди спортсменов 12-13 лет в весе до 52 кг. Три стартовых боя наш спортсмен выиграл, но в финале уступил сопернику со счетом 2:3.
Напомним, Первенство России, прошедшее в Орле, стало отбором на первый Чемпионат мира по всестилевому карате, который пройдет в конце ноября в Москве. Для попадания в сборную необходимо было занять 1-2 места в своих категориях.
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