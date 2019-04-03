Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».



- Чтобы не оказались у темных экранов: доступно ли жителям региона оборудование для приема цифрового вещания - проверил губернаторский контроль.

- Пожароопасный период: количество случаев возгорания сухой травы увеличивается.

- Новый поселок на карте Орловской области.

- Будет ли парк в Медведевском лесу?

- Спортивные победы юных каратистов.



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Вести-Орёл

3 апреля 2019 года







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