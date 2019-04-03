Новости версия для печати ОНФ: В Орле не хватает водителей маршруток Представители регионального отделения ОНФ обратились в администрацию областного центра с предложением принять меры для улучшения работы общественного транспорта в вечернее время.



К активистам регулярно поступают жалобы на то, что в вечернее время, после девяти часов, невозможно уехать. Больше всего обращений прислали жители микрорайонов Новая ботаника, Зареченский и Болховский. Общественники провели рейд и установили, что в этих районах транспорт перестает ходить уже в половину девятого. Причиной проблемы в Народном фронте считают недостаточное количество водителей на маршрутах. Как правило, рабочий день они начинают с пяти – шести утра и к вечеру уже физически не могут находиться за рулем. Свои предложения по улучшению работы общественного транспорта активисты направили городским властям.





Мария Семак

3 апреля 2019 года







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