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Коротко о главном

- Настольная книга для мам. В регионе планируют выпустить справочник о льготах, положенных за рождение детей.





- Огненное очищение от сухой травы и мусора опасно и для самой земли, и для расположенных по соседству домов.





- «Жилищный вопрос» не испортит липчан. Орловские строители помогли сдать два дома-долгостроя. 500 человек готовятся к новоселью. И это - не последний подарок.





- «Живое слово» звучит сегодня в областном дворце пионеров. Там проходит конкурс чтецов.



