Новости версия для печати Настольная книга для мам В Орловской области планируют выпустить справочник о льготах, положенных за рождение детей.



Выплаты и пособия по беременности и родам, льготы и поддержка многодетных семей - эти темы в рамках национального проекта «Демография» обсудили за круглым столом депутаты. Место проведения круглого стола было выбрано не случайно, это «Кризисный центр помощи женщинам и детям «Орловский». Анатолий Крючков, председатель комитета по здравоохранению и соцполитике орловского Облсовета: «Для того чтобы нам выполнить одно из направлений национального проекта «Здравоохранение» и «Демография», мы начали именно с процесса рождаемости и с тех факторов, которые определяют и успешное семейное положение для зачатия детей, и сам процесс рождения. В случае возникновения каких-то ситуаций, осложняющих жизнь матери и ребенка, им можно обратиться в кризисный центр. И здесь мы собрались, чтобы показать, что не бывает сегодня в современном обществе безвыходных положений». За прошлый год в кризисном центре помощи женщинам и детям квалифицированную помощь получили чуть более двухсот человек, из них около 16% молодые мамы или беременные в возрасте до 25 лет. Чтобы понять, почему с ними пообщались народные избранники, нужно привести лишь некоторые цифры. Так, согласно статистике, основные причины отказа от новорожденного - отсутствие жилья и денег, на втором месте - нет помощи от отца ребенка, третье - отсутствие работы или наличие неизлечимого заболевания. А еще выделяют неинформированность о мерах поддержки со стороны государства. Юлия Мальфанова, зампред комитета по здравоохранению и соцполитике орловского Облсовета: «По итогам круглого стола будет создан справочник, специальный справочник для жителей региона, где мы очень подробно, очень доступно расскажем о том, какая сейчас финансовая помощь в нашем регионе оказывается для детей, для мам, родивших первого, второго, третьего и далее деток. Чтобы наши граждане могли свободно, спокойно открыть этот справочник и доступно посмотреть и почитать: какая помощь, как её получить, как правильно воспользоваться материнским капиталом, и так далее. Мне кажется, это правильно и актуально».





Анна Вайсергисер

3 апреля 2019 года







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