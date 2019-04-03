Новости версия для печати Два главных приза «Весеннего дивертисмента» остались в Орле С их обладателями - ученицей хореографической школы Екатериной Харитоновой и студентом института культуры Владиславом Тумановым - встретилась наш корреспондент.



Идеально ровная спина, движения, отточенные до совершенства, и взгляд, проникающий прямо в сердце… Свой творческий путь Екатерина Харитонова начала в пятилетнем возрасте, уже тогда маленькая девочка поняла: танец - это то искусство, которое помогает раскрыться полностью. Правда, за 9 лет обучения было всякое, да и победа в «Весеннем дивертисменте» далась не сразу.

Екатерина Харитонова, обладательница Гран-при международного конкурса «Весенний дивертисмент-2019»: «В 2015 я первый раз принимала участие в этом конкурсе и заняла 4 место, потом в 2017 году - заняла второе место, в 2019 заняла Гран-при». В чем секрет успеха? И легко ли ей было покорить строгое жюри? Девушка, смущаясь, признается: победа ее «Калинки» - работа целой педагогической команды, которая смогла так искренне и, пожалуй, на всю жизнь привить ей любовь к танцу.

Ксения Меркулова, директор Орловской детской хореографической школы: «С Катей работали несколько педагогов – это и Раиса Эриковна Рычкова, и Ирина Ивановна Гречкина, и Татьяна Владимировна Мазурок, то есть работала целая команда на результат и мы очень рады, что его добились». Каждодневные тренировки по несколько часов, волнение, когда кажется, что сердце из груди выпрыгнет, и, конечно, отказ от любимого сладкого. Обладательница Гран-при откровенничает: как бы сложно не было, с танцем идти по жизни она будет и дальше.

Екатерина Харитонова обладательница Гран-при международного конкурса «Весенний дивертисмент-2019»: «Занятия в хореографической школе помогают мне преодолевать себя, я полюбила сцену, и мне доставляет огромное удовольствие приносить зрителю приятные чувства во время танца». А вот студент четвертого курса ОГИКа Владислав Туманов в международном конкурсе участие принимал впервые. В детстве занимался плаванием и лишь в подростковом возрасте стал понимать, что он творческий человек. А потому - закончил колледж с красным дипломом в Ростове, и вот уже через пару месяцев будет защищать диплом на орловской земле.

Владислав Туманов, обладатель Гран-при международного конкурса «Весенний дивертисмент-2019»: «Я сам себе говорю, что я смогу, и ничего в этом страшного нет. Зрители пришли довольные, и их надо порадовать. Мне всегда говорили педагоги, что если есть какие-то проблемы за сценой, они должны остаться за сценой. Если выходишь на сцену, ты не должен показывать, что у тебя есть какие-то проблемы, плохое настроение. На то мы и артисты, чтобы дарить радость». Педагог и наставник обладателя Гран-при Наталья Фетисова вспоминает, то, что у этого парня есть творческое будущее, в институте поняли еще во время приемной комиссии. И, как показывает время, не ошиблись. Для «Дивертисмента» остановились на мужской вариации из балета «Пахита».

Наталья Фетисова доцент кафедры хореографии ОГИК: «У Влада и яркая внешность, и хорошие физические данные, в вариации достаточно много мужских прыжков, он хорошо владеет апломбом, и у него хорошая траектория полета в классическом танце». Владислав в беседе с нашим корреспондентом откровенничает: один из членов жюри из Санкт-Петербурга предложил ему свои таланты развивать уже в Северной столице.

Владислав Туманов обладатель Гран-при международного конкурса «Весенний дивертисмент-2019»: «Ждем результатов, он сказал, что поговорит с балетмейстером, поэтому я, конечно, надеюсь, что буду блистать на сценах Большого». А мы надеемся, что имена и фамилии ребят - победителей еще не раз прославят не только Орловскую область, но и всю Россию.





Юлия Опанасюк

3 апреля 2019 года







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