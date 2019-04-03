В Орле Госавтоинспекция проверила парковки

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В Орле Госавтоинспекция проверила парковкиСегодня прошел рейд по парковочным местам, выделенным для инвалидов. Проверка показала: в большинстве случаев водители, занимающие стоянки со специальным знаком, на здоровье не жалуются.
В ГИБДД говорят: случаи, когда стоянка для инвалидов занята водителем по праву, в последнее время в Орле являются скорее уникальными, чем закономерными. От того работникам эвакуаторов и штрафстоянок работа всегда находится. Большинство автомобилистов, остановившихся под знаком «Парковка для инвалидов», с этой категорией льготников ничего общего не имеют.
На Комсомольской площади знак с человечком в инвалидной коляске виден издалека. И даже соответствующая дорожная разметка вполне различима. Однако стоит инспекторам оформить одного нарушителя, его место тут же занимает другой.
Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Орловской области: «В адрес Госавтоинспекции Орловской области стали часто поступать жалобы от граждан с ограниченными возможностями, которые сообщают о том, что не могут припарковать свой автомобиль на определенных для этого парковочных местах. В связи с этим сотрудники ГИБДД России по Орловской области сегодня вышли в целенаправленные рейдовые мероприятия».
Даже стоящие на видном месте патрульные машины ДПС потенциальных нарушителей насторожиться не заставляют. За что им и предстоит расплатиться. В прямом смысле.
Водителям-инвалидам, а также автомобилистам, перевозящим лиц с ограниченными возможностями, инспекторы во избежание недоразумений рекомендуют документ, подтверждающий их особые права, держать под лобовым стеклом. Чтобы не хлопотать потом с отменой административного материала и поиском машины на штрафстоянке.