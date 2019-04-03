Новости версия для печати В Орле Госавтоинспекция проверила парковки Сегодня прошел рейд по парковочным местам, выделенным для инвалидов. Проверка показала: в большинстве случаев водители, занимающие стоянки со специальным знаком, на здоровье не жалуются.



В ГИБДД говорят: случаи, когда стоянка для инвалидов занята водителем по праву, в последнее время в Орле являются скорее уникальными, чем закономерными. От того работникам эвакуаторов и штрафстоянок работа всегда находится. Большинство автомобилистов, остановившихся под знаком «Парковка для инвалидов», с этой категорией льготников ничего общего не имеют.

Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Орловской области: «В адрес Госавтоинспекции Орловской области стали часто поступать жалобы от граждан с ограниченными возможностями, которые сообщают о том, что не могут припарковать свой автомобиль на определенных для этого парковочных местах. В связи с этим сотрудники ГИБДД России по Орловской области сегодня вышли в целенаправленные рейдовые мероприятия». На Комсомольской площади знак с человечком в инвалидной коляске виден издалека. И даже соответствующая дорожная разметка вполне различима. Однако стоит инспекторам оформить одного нарушителя, его место тут же занимает другой.



Даже стоящие на видном месте патрульные машины ДПС потенциальных нарушителей насторожиться не заставляют. За что им и предстоит расплатиться. В прямом смысле.



Водителям-инвалидам, а также автомобилистам, перевозящим лиц с ограниченными возможностями, инспекторы во избежание недоразумений рекомендуют документ, подтверждающий их особые права, держать под лобовым стеклом. Чтобы не хлопотать потом с отменой административного материала и поиском машины на штрафстоянке.









Иван Суверин

3 апреля 2019 года







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