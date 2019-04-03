Новости версия для печати Инфекционное отделение Кромской ЦРБ в скором будущем сможет принимать пациентов Пример скоординированной и слаженной работы заказчиков, подрядчиков и департамента здравоохранения Орловской области: пять месяцев назад стартовал капитальный ремонт инфекционного отделения Кромской ЦРБ. Обещают, что объект будет сдан в срок. Сегодня качество выполненных работ и то, на какой стадии они находятся, проверил Губернаторский контроль. С ним была и наша съемочная группа.



Гора строительного мусора - пока единственная проблема у подрядчика, который взялся за капитальный ремонт инфекционного отделения Кромской центральной районной больницы. Камнем преткновения стал не вывоз мусора, а его дальнейшая утилизация. В любом случае в контракте черным по белому прописано: по завершении ремонта - благоустроить.



От графика - не отстают. В конце мая инфекционное отделение будет готово к приему первых пациентов. Удобства они сразу почувствуют. Просторные палаты, в каждой - санузел и кнопка вызова врача, сигнал поступит на пульт управления. Для полной изоляции предусмотрены передаточные окна. С одной стороны еду положили - с другой стороны пациент принял.

Юрий Шабунин, главный врач Кромской ЦРБ: «Мы довольны комфортным, современным зданием. Осталось доукомплектовать оборудованием, мебелью. И будем готовы принимать пациентов нашего и соседних районов». Ольга Чупахина, зам. начальника управления департамента здравоохранения Орловской области: «Найдено финансирование на приобретение мебели и оборудования, подготовлен проект распоряжения, после которого лечебному учреждению будет доведено финансирование». Подрядчики выполнили ремонт фасада, кровли, входных групп - их 11. Заменили окна, двери. За кадром признались, что были и проблемы, но решались они в рабочем порядке и без промедления всех задействованных лиц.









Анна Вайсергисер

3 апреля 2019 года







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