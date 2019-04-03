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среда
3.04.2019
23:57:22
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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».
- Места особой категории. Почему орловские автомобилисты упрямо занимают на парковках «места для инвалидов»?
- Температура по больнице - хорошая. Сегодня губернаторский контроль побывал в Кромской ЦРБ
- Движение - к безопасным дорогам. Регион получит дополнительно 285 миллионов - на дорожный ремонт.
- Обманутыми дольщиками - они уже не будут. Благодаря орловским строителям 500 липецких семей въехали в долгожданные квартиры.
- В каждой строчке - живое слово. В Орле стартовал финал конкурса чтецов.
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