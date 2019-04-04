Орловцев приглашают на Чемпионат области по автотуризму

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четверг
4.04.2019
20:43:26
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Орловцев приглашают на Чемпионат области по автотуризмуСоревнования состоятся в Орловском районе.
Соревнования проводятся на дистанциях «Слепое вождение» и «Фигурное вождение». Оно включает в себя естественные и искусственно созданные препятствия. Участники соревнуются в точности прохождения этапов. Прохождение этапа заключается в последовательном (от старта к финишу) проезде через препятствия и выполнение при этом специальных заданий.
Предварительные заявки принимаются по e-mail: for_yurich@ mail.ru до 10 апреля 2019 года.
Дополнительная информация по телефону: 8 953 417 6131.
Схему проезда можно посмотреть здесь.
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