Новости версия для печати Орловцев приглашают на Чемпионат области по автотуризму Соревнования состоятся в Орловском районе.



Соревнования проводятся на дистанциях «Слепое вождение» и «Фигурное вождение». Оно включает в себя естественные и искусственно созданные препятствия. Участники соревнуются в точности прохождения этапов. Прохождение этапа заключается в последовательном (от старта к финишу) проезде через препятствия и выполнение при этом специальных заданий. 10 апреля 2019 года.

Дополнительная информация по телефону: 8 953 417 6131. Предварительные заявки принимаются по e-mail: for_yurich@ mail.ru доДополнительная информация по телефону:

Схему проезда можно посмотреть здесь.





Анастасия Дорохова

4 апреля 2019 года







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