Новости версия для печати «Спецавтобаза» готовится в лету Разрабатываются графики круглосуточной уборки.



В первую очередь техника выезжает на центральные улицы, мосты и путепроводы, затем очищает дублеры, после — окраинные улицы и улицы частного сектора. Отмечается также, что в очистке улиц города задействованы 85 человек. Часть из них получили работу в региональных службах занятости.



Напомним, «Спецавтобаза» стала победителем конкурса на летнее содержание Орла. Стоимость муниципального контракта - 234 млн рублей, срок действия — до 31 мая 2020 года. В его рамках «Спецавтобаза» среди прочего будет вести покраску ограждений и мостов, побелку бордюрного камня, и уборку улично-дорожной сети, сообщает сайт городской администрации.





Анастасия Дорохова

4 апреля 2019 года







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