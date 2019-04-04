Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 19 ДТП Из них два ДТП с пострадавшими, в результате которых два человека получили телесные повреждения (среди них один ребенок), один человек погиб.



3 апреля в селе Заречье Новосильского района в 17 часов водитель автомобиля «Киа Рио» следовал по ул. Молодежной и в районе дома № 55 допустил наезд на женщину, которая в результате ДТП упала на девочку 2008 г.р. Оба пешехода получили телесные повреждения, женщина была госпитализирована. 3 апреля в Орле в 20:55 водитель автомобиля «ВАЗ-2105» двигался по ул. Октябрьской и в районе д.164 произошел наезд на мужчину, который переходил проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля в неустановленном для перехода месте в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, бригадой скорой медицинской помощи доставлен в больницу им. Семашко, был госпитализирован. В 2 часа пострадавший скончался.

Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области









Орловское Информбюро

4 апреля 2019 года







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