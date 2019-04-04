Орловские полицейские задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков

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четверг
4.04.2019
13:48:27
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Орловские полицейские задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиковВ полицию поступило сообщение о том, что в Заводском районе областного центра находятся закладки наркотических средств. Проверяя эту информацию, сотрудники патрульно-постовой службы задержали орловца, подозреваемого в наркопреступлении.
Мужчина 1986 года рождения вытащил из тайника бумажный сверток с белым порошком. Полицейские обнаружили и изъяли его во время личного досмотра гражданина. Исследование показало, что в свертке было синтетическое наркотическое вещество весом 0,32 грамма.
В отношении подозреваемого орловца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ. Ведется следствие.
Фото пресс-службы УФСБ России по Орловской области.
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