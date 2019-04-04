Новости версия для печати Орловские полицейские задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков В полицию поступило сообщение о том, что в Заводском районе областного центра находятся закладки наркотических средств. Проверяя эту информацию, сотрудники патрульно-постовой службы задержали орловца, подозреваемого в наркопреступлении.



Мужчина 1986 года рождения вытащил из тайника бумажный сверток с белым порошком. Полицейские обнаружили и изъяли его во время личного досмотра гражданина. Исследование показало, что в свертке было синтетическое наркотическое вещество весом 0,32 грамма.



В отношении подозреваемого орловца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ. Ведется следствие.

Фото пресс-службы УФСБ России по Орловской области.







Анастасия Дорохова

4 апреля 2019 года







На главную страницу





