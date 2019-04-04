Новости версия для печати Госавтоинспекция разыскивает свидетелей аварии ДТП произошло 25 марта в поселке Знаменка-Орловская, по улице Школьной у дома № 1.







Всех, кто стал очевидцем ДТП, просят позвонить в Госавтоинспекцию по телефонам 72-90-00 или 72-90-47. Примерно в 14:29 водитель автомобиля «Ниссан Теана», двигаясь со стороны улицы Советской в направлении трассы М-2, при повороте на прилегающую территорию, столкнулся с мотоциклом «С-Мото» под управлением 17-летнего подростка, который двигался попутно и пытался обогнать «Нисан». В результате ДТП юноша получил телесные повреждения.Всех, кто стал очевидцем ДТП, просят позвонить в Госавтоинспекцию по телефонамили





Иван Суверин

4 апреля 2019 года







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