Новости версия для печати Школьные испытания Орловские школьники пишут очередные проверочные работы – впервые в этом году контрольные сдают ученики седьмых классов.



2 апреля ребята решали задания по иностранному языку, а сегодня, 3 апреля, им предстоит продемонстрировать уровень подготовки по обществознанию. Принимают участие во Всероссийских проверочных работах и старшеклассники – они сегодня сдают биологию. Это своего рода тренировка перед ЕГЭ, поскольку знания проверяют именно по тем предметам, которые будущие выпускники выбрали для итогового экзамена. Результаты работ будут известны в середине апреля. А впереди у ребят – контрольные по географии, русскому и физике. Эти предметы будут сдавать 9 апреля.





Мария Семак

4 апреля 2019 года







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