Новости версия для печати Исследовательская деятельность со школьной скамьи Десятиклассники гимназии при Орловском государственном университете одновременно с подготовкой к итоговым экзаменам ведут исследовательскую деятельность. В этом году, на традиционной неделе науки, ребята впервые представили свои проекты.



Победительница регионального этапа всероссийских олимпиад по русскому языку и астрономии Ева Полякова работает над созданием аналога счетчика гейзера. Родион Дмитриев для своего проекта выбрал тему «Конструирование модели аэродинамической трубы». Проекты представляют по трем направлениям: физико-математическое, гуманитарное и естественно-научное Темы десятиклассники выбирали сами еще в сентябре. Татьяна Бакурова директор гимназии №1 ОГУ им. И.С.Тургенева: «Они выбирали направление, в рамках этого направления они выбирали научного руководителя, и с ним уже формулировали интересную для себя тему для дальнейшей работы». За научные труды ребята получат свои первые сертификаты. Для 10-классников это промежуточная переводная аттестация. Пока - в форме эксперимента. Но со следующего года защита проектов станет обязательной строкой в аттестате и наверняка пригодится в студенческие годы. Евгений Грибанов, учитель гимназии №1 ОГУ им. Тургенева: «Это, скорее всего, необходимость. Необходимость, которая позволяет соединить фундаментальную теорию и практику. Проектная деятельность для школьников дает некий базис уже в школе». Впрочем, с исследовательской работой справляются и ученики гораздо младше. Наряду с 10-классниками свой научный труд на тему «Демонстрация гальванических эффектов на коже человека» представляет и 10-летняя девочка. Экспериментируя дома, Мария Преснецова перевела не один килограмм соли, а заодно раскрыла секреты многих шарлатанов, которые используют соленую воду, чтобы якобы определить уровень жизненной энергии человека. С этим проектом Маша уже победила на конференции "Миф-2019» в секции физики и заняла 3 место в региональном этапе «Большие вызовы» всероссийского конкурса в образовательном центре «Сириус».





Татьяна Тимохина

4 апреля 2019 года







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