Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


четверг
4.04.2019
13:47:51
Новости
Все новости
ВИДЕО

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Провинциалы
Парк культуры
Пульс
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Мобильный репортёр
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"
Из архива ГТРК "Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Тургенев. Live
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив
Новости версия для печати

Исследовательская деятельность со школьной скамьи

Десятиклассники гимназии при Орловском государственном университете одновременно с подготовкой к итоговым экзаменам ведут исследовательскую деятельность. В этом году, на традиционной неделе науки, ребята впервые представили свои проекты.

Победительница регионального этапа всероссийских олимпиад по русскому языку и астрономии Ева Полякова работает над созданием аналога счетчика гейзера. Родион Дмитриев для своего проекта выбрал тему «Конструирование модели аэродинамической трубы». 
 
Проекты представляют по трем направлениям: физико-математическое, гуманитарное и естественно-научное Темы десятиклассники выбирали сами еще в сентябре.
Татьяна Бакурова директор гимназии №1 ОГУ им. И.С.Тургенева: «Они выбирали направление, в рамках этого направления они выбирали научного руководителя, и с ним уже формулировали интересную для себя тему для дальнейшей работы».
За научные труды ребята получат свои первые сертификаты. Для 10-классников это промежуточная переводная аттестация. Пока - в форме эксперимента. Но со следующего года защита проектов станет обязательной строкой в аттестате и наверняка пригодится в студенческие годы.
Евгений Грибанов, учитель гимназии №1 ОГУ им. Тургенева: «Это, скорее всего, необходимость. Необходимость, которая позволяет соединить фундаментальную теорию и практику. Проектная деятельность для школьников дает некий базис уже в школе».
Впрочем, с исследовательской работой справляются и ученики гораздо младше. Наряду с 10-классниками свой научный труд на тему «Демонстрация гальванических эффектов на коже человека» представляет и 10-летняя девочка. Экспериментируя дома, Мария Преснецова перевела не один килограмм соли, а заодно раскрыла секреты многих шарлатанов, которые используют соленую воду, чтобы якобы определить уровень жизненной энергии человека. С этим проектом Маша уже победила на конференции "Миф-2019» в секции физики и заняла 3 место в региональном этапе «Большие вызовы» всероссийского конкурса в образовательном центре «Сириус». 



Татьяна Тимохина
4 апреля 2019 года

 


На главную страницу
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта