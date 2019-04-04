Новости версия для печати Андрей Клычков посетил крупнейшие сельхозпредприятия Малоархангельского и Колпнянского районов Губернатор оценил старт посевной кампании и весенних полевых работ.



Сельхозкомпании, которые посетил Андрей Клычков, суммарно планируют засеять в этом году более 80 тысяч гектаров земли. Все предприятия специализируются на зерновых, но помимо этого выращивают свёклу, сою и несколько наименований технических культур. Суммарные инвестиции данных компаний в 2018 году составили чуть меньше миллиарда рублей. Строительство новых сельхозобъектов и закупка техники - в планах компаний и в этом году. Во время визита губернатор обсудил с руководителями предприятий планы по урожаю в 2019-м. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Важно сейчас не упустить момент - влага уходит, ветер серьёзный, почва сохнет. Все понимают задачи и сроки. Мы видим, что все уже на полях, техника работает. Надеюсь, этот год будет более успешный, чем 2018-й. Несмотря на то, что мы показали рекордный урожай, но задача теперь перед аграриями стоит серьёзная».





Антон Киселёв

4 апреля 2019 года







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