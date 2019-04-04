Новости версия для печати 5 апреля в Орле зажжётся «Восходящая звезда» Это проект Орловской профессиональной лиги кикбоксинга. И он пройдёт впервые.



Организаторы отмечают, «Восходящая звезда» даёт возможность любому начинающему кикбоксеру-любителю вырасти в настоящего профи. Карта боев уже утверждена. На ринг выйдут 14 пар спортсменов из Орла, Липецка, Кирова, Москвы и Саратова. Приедут также бойцы из Луганска, Киргизии и Узбекистана. Среди участников есть и девушки. Андрей Чадин, тренер сборной Орловской области по кикбоксингу: «Мы решили создать этот проект для того, чтобы дать возможность нашим молодым звёздочкам себя проявить, наработать опыт и подняться по спортивной карьерной лестнице».





Надежда Невматулина

4 апреля 2019 года







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