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Коротко о главном

- Посевная на старте. Как готовятся к ней в Малоархангельске и Колпне, узнал губернатор.





- АИЖК - банкрот. Чем это может обернуться для дольщиков?





- Нужны свидетели. Госавтоинспекция ищет очевидцев ДТП с мотоциклом.





- «Восходящие звёзды» большого кикбоксинга. В Орле пройдут соревнования для юных спортсменов.

