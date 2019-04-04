Агентство ипотечного жилищного кредитования Орловской области признано банкротом

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четверг
4.04.2019
13:48:01
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Агентство ипотечного жилищного кредитования Орловской области признано банкротомНакануне такое решение вынес Арбитражный суд. В отношении АИЖК введена процедура конкурсного производства.
Первым иск о банкротстве АИЖК подал один из подрядчиков проблемного дома-монолита на улице Панчука в июле прошлого года. К слову, 17-этажку должны были сдать к концу июня 2018-го. Но стройка заморожена. Напомним, компания с долей государственной собственности больше 90%, возводила два дома на улице Панчука. Один из них был сдан в декабре 2017 года. В реестре обманутых дольщиков сейчас - больше 70 человек. В правительстве региона надеются, что у конкурсного управляющего появится возможность передать объект другому застройщику.
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