Новости версия для печати Агентство ипотечного жилищного кредитования Орловской области признано банкротом Накануне такое решение вынес Арбитражный суд. В отношении АИЖК введена процедура конкурсного производства.



Первым иск о банкротстве АИЖК подал один из подрядчиков проблемного дома-монолита на улице Панчука в июле прошлого года. К слову, 17-этажку должны были сдать к концу июня 2018-го. Но стройка заморожена. Напомним, компания с долей государственной собственности больше 90%, возводила два дома на улице Панчука. Один из них был сдан в декабре 2017 года. В реестре обманутых дольщиков сейчас - больше 70 человек. В правительстве региона надеются, что у конкурсного управляющего появится возможность передать объект другому застройщику.





Надежда Невматулина

4 апреля 2019 года







На главную страницу





