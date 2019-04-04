В Орловскую область поступили вакцины от кори, «свинки» и туберкулеза

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четверг
4.04.2019
20:43:36
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В Орловскую область поступили вакцины от кори, «свинки» и туберкулезаВ этом году в области было зафиксировано 23 случая заболеваний корью, обнаружен групповой очаг - в Дмитровске.
Корь - инфекция очень опасная, передается воздушно-капельным путём. Опасна корь не только тяжестью течения, но и осложнениями. Среди них пневмонии, поражения центральной нервной системы и другие недуги. Единственная защита – вакцинация. Привить планируют 95% взрослых в возрасте до 55 лет, если они относятся к группе риска. А это все, кто по роду деятельности общается с большим количеством людей, – врачи, продавцы, учителя. Завершить иммунизацию планируют к 1 октября.
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