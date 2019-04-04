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Губернатор Орловской области с рабочим визитом побывал в Малоархангельском и Колпнянском районах

Озимые культуры на старте весенне-полевых работ чувствуют себя хорошо. Агрофирмы приступили к их подкормке и обработке земли под грядущие посевы - большая кампания стартовала на этой неделе. Планы у сельхозпредприятий большие. Например, четыре ведущие компании Малоархангельского и Колпнянского районов – «Орелагроинвест», «Дубовицкое», «Орёл Нобель-Агро» и «Рейнланд» - планируют засеять в этом году больше 80 тысяч гектаров земли.

Инвестиции четырех компаний в прошлом году в развитие производства составили около миллиарда рублей. Строительство новых сельхозобъектов, покупка техники запланирована и на 2019 год. Но главной задачей, стоящей перед предприятиями, по-прежнему остаётся увеличение урожайности.

В обоих районах губернатор также встретился с активными жителями, чтобы обсудить проделанную в прошлом году работу и определить планы на 2019 год. Помимо благоустройства дворов и общественных территорий, ремонта и строительства дорог, власти продолжат решать и точечные вопросы - строительство водопроводных сетей, освещение и другие.

Не обошёлся визит губернатора в Колпну и без торжественного момента. В главном лицее райцентра, где сейчас обучаются больше полутысячи ребят, открылась новая спортплощадка - тренажеры, универсальное поле для мини-футбола, тенниса и баскетбола стоимостью в 4,5 миллиона рублей, обошлись муниципалитету всего в 400 тысяч. Остальные средства - субсидии федерального бюджета.