Новости версия для печати Сегодня в Орле выбирали лучшего пионера региона Конкурс посвящен дню рождения областной организации «Орлята».



«У пионеров беда только делится, а радость умножается» - под таким девизом одну из участниц конкурса представила ее группа поддержки. Хотя и выбирают лучшего пионера, но без друзей по дружине не обойтись, поэтому на сцену выходили целые команды.

Галина Зубова, председатель областной пионерской организации «Орлята»: «Этот конкурс - итог работы мальчишек и девчонок, которую они проводили в течение года в своих дружинах. Предварительно ребята проходили отборочные туры - в своем районе, и лучшие пионеры районных дружин приехали уже на областной финал конкурса «Пионер года». Конкурсантами были десять человек. Им предстояло выполнить три задания, одно из которых - самопрезентация. А также необходимо было рассказать о своем понимании значения слова «пионер». Кроме того конкурсанты должны были ответить на вопросы жюри, касающиеся программы пионерской организации. И еще нужно было не только продемонстрировать навыки владения пионерскими атрибутами, но и научить других управляться с пионерским знаменем, играть на горне и барабане. Самым сложным оказалось последнее испытание-экспромт. Ребятам предстояло выступить в роли ведущего радиопрограммы «Пионерская зорька» и вместе со зрителями поставить миниатюру на тему «История, которая с нами приключилась».



В качестве награды за победу пионеру года достанется бесплатная путевка в международный детский центр, а также право прочитать торжественное обещание с трибуны на центральной площади Орла - это произойдет 19 мая во время очередного приема в пионеры лучших учащихся школ.



И как только что стало известно, пионером года стала школьница из Болховского района Юлиана Пирожкова.









Татьяна Тимохина

4 апреля 2019 года







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