Новости версия для печати Московский выставочный зал Союза художников России впервые принимал орловцев Работы двух мастеров - заслуженных художников России - покорили не только коллег, но и известных в столице галеристов и искусствоведов. Выставка, благодаря графике Николая Силаева и скульптуре Валерия Михеева, получилась многогранной, разноплановой и современной.



Интерес к выставке проявили и самые маленькие москвичи, и убеленные сединой искусствоведы. Столичная публика не только благосклонно и радушно приняла работы орловских мастеров, она была буквально покорена. Все правление Союза художников полным составом появилось на открытии выставки.

Андрей Ковальчук, президент Союза художников России, народный художник России: «Поздравляю художников и вообще Орловскую губернию с тем, что у вас такие мастера есть, живут, работают и прославляют ваш край». От имени губернатора Орловской области приветственный адрес в честь открытия выставки вручал художникам руководитель представительства Орловской области при правительстве РФ Михаил Коротаев. Официальную часть не затягивали, все с удовольствием перешли к осмотру и практически единодушно отметили, что выставленные работы - и графика, и скульптура - удачно дополняют друг друга. И в каждой видна авторская печать.

Владимир Сысоев, секретарь Союза художников России, искусствовед: «Есть все время движение вперед, есть движение вверх, есть движение к какому-то новому, более высокому качеству. Это замечательно. Ну и конечно, владение материалом - что у Силаева, что у Михеева. Это потрясающе». Графика Силаева создана в своеобразной манере, все его работы затрагивают острые проблемы современного человека и его связи с миром. Эти графические серии находятся во многих музеях России. Силаев один из немногих художников, кто остается верным офорту, очень трудоемкое производство которого делает его все более эксклюзивным, ведь сегодня гораздо проще работать гелевой ручкой.

Николай Силаев, заслуженный художник России: «Техника офорта не уходит, но потребность в этом меньше стала. И из-за того, что трудоемкая техника, офортом занимаются единицы в стране». Работы Валерия Михеева выполнены из разных материалов - это бронза, дерево, мрамор, песчаник, сталь. Скульптор постоянно ищет новые формы, задает современный творческий уровень. Его герои материализуются из музыки, воспоминаний детства, настроения и состояния души. На выставке можно было встретить и живых людей, воплощенных мастером в скульптуре, буквально - моделей скульптора.

Валерий Михеев, заслуженный художник России: «Как не вспомнить слова Габриеля Маркеса, когда он сказал: «Особо не напрягайтесь. Все настоящее получается случайно». Вот и у меня получается именно так». Ироничная позиция мастера зачастую видна и в его работах. Галерист Татьяна Кузьмина знакома со скульптором более 20 лет, и все это время внимательно следит за его творчеством.

Татьяна Кузьмина, владелица арт-студии: «Вся выставка фантастического понимания - как можно из кусочка дерева сделать такое произведение». Очень важным моментом стало признание коллег. В следующем году будет решаться вопрос о присвоении орловским мастерам звания «Народный художник России». Оба мастера оставляют главным моментом своего творчества поиск человеком своего жизненного пути и нравственных ориентиров. А их работы - уже достояние, и мирового искусства в том числе. Работы Николая Силаева в большинстве своем уже находятся в руках частных коллекционеров и Европы, и Америки. Он также расписал театр в Леувардене, а еще его картины украшают представительство ООН и российское посольство в Сирии.









Эва Стасюлевич

4 апреля 2019 года







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