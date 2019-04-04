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В Орле прошли матчи этапа Ласт-64 «Лиги Белова» АСБ

Баскетболисты Орловского госуниверситета вновь встретились со своими принципиальными соперниками - командой Московской государственной академии физической культуры. Игра нашим ребятам далась не просто. Но предстоящий выбор ещё сложнее - завершение сезона означает обновление состава команды.

С приближением решающих матчей давление на участников Ассоциации студенческого баскетбола становится все больше, а цена ошибки - выше. Случается даже внезапная смена соперника. Так, вместо баскетболистов военно-космической академии Можайского в Орел приехала сборная Курского государственного университета. С гостями из соседнего региона у мужской команды ОГУ проблем не возникло. Итогом матча стала разгромная победа. Вторая игра стала для «орлов» настоящим экзаменом. Соперник на той стороне площадки был грозный. Сборная МГАФКа - столичной академии физической культуры - одна из сильнейших в лиге. И при всем желании наша команда с этим экзаменом не справились. В каком составе команда будет его пересдавать - пока вопрос.
Алексей Борняков, тренер БК ОрёлГУ: «У нас будет время подумать, предложить ребятам какие-то условия. Кто пожелает, тот остается, кто не захочет - идет дальше».
Женская сборная ОГУ тоже завершила выступление в студенческой лиге. Домашние матчи прошли по тому же сценарию, что и у мужчин: первая встреча осталась за хозяйками площадки, вторую выиграли гости. На разбор ошибок у команды будет время до следующего сезона.
Андрей Алдошин, тренер ЖБК ОрёлГУ: «Мы рады всем абсолютно игрокам. Но, к счастью, у нас должна не сильно распасться команда. Уходит всего пара человек. Надеюсь, что все будет хорошо».
Итог экзамена – это не всегда оценка в зачетке. Опыт, анализ собственных сил, понимание возможностей – то, что стоит за цифрами в документах. И в спорте эти бонусы бывают гораздо важнее.




Анастасия Дорохова
4 апреля 2019 года

 


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