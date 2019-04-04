Новости версия для печати Сегодня орловские девятиклассники сдавали пробный экзамен по математике На решение задач - 3 часа 55 минут. Результаты станут известны на следующей неделе.



«Волнительно, но мы справимся» - с таким настроем девятиклассники пришли на пробный экзамен по математике. 3 часа 55 минут наедине с цифрами, уравнениями, формулами...



В одном из пунктов проведения регионального репетиционного экзамена - орловском лицее № 21 свои знания по «царице наук» проверяли 256 мальчишек и девчонок.

Алексей Попрядухин, руководитель ППЭ 056: «Сегодня процедура проведения репетиционного экзамена приравнена, приближена максимально к проведению государственного экзамена по математике». Ручка, линейка и шоколад, если захочется перекусить, - набор, с которым девятиклассники пришли на пробный экзамен, не велик, однако ребята утверждают: этого вполне достаточно, а главное - у них в голове.



Узнать результаты ребята смогут до 12 апреля. После этого они продолжат готовиться к основным государственным экзаменам.









Юлия Опанасюк

4 апреля 2019 года







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