Орловскую митрополию возглавит новый архипастырь

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четверг
4.04.2019
20:42:56
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Орловскую митрополию возглавит новый архипастырьСегодня на заседании Священного Синода было рассмотрено прошение митрополита Орловского и Болховского Симона о почислении на покой по состоянию здоровья.
Преосвященным Орловским и Болховским, главой Орловской митрополии, назначен архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Тихон, с выражением благодарности за понесенные архипастырские труды в Южно-Сахалинской епархии, сообщает Официальный сайт Московского Патриархата.
Митрополит Тихон родился в 1959 году в Воронеже. Крещен в младенчестве. В 1978 году окончил Воронежский монтажный техникум (специальность техник-электрик). В 1983 году окончил Воронежский политехнический институт (специальность инженер-электрик).
10 апреля 2003 г. пострижен в монашество с наречением имени Тихон в честь святителя Тихона, епископа Воронежского, Задонского чудотворца.
13 апреля 2003 г. рукоположен во иеродиакона, 20 апреля 2003 г. — во иеромонаха. В 2003 г. — штатный священник Воскресенского кафедрального собора г. Южно-Сахалинска. В 2003 г. — и.о. настоятеля прихода свт. Иннокентия, митрополита Московского, г. Южно-Сахалинска.
В 2010 году избран епископом Южно-Сахалинским и Курильским. 1 февраля 2014 г. за Божественной литургией в Храме Христа Спасителя в Москве Святейшим Патриархом Кириллом возведен в сан архиепископа.
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