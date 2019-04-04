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Орловскую митрополию возглавит новый архипастырь

Митрополит Тихон родился в 1959 году в Воронеже. Крещен в младенчестве. В 1978 году окончил Воронежский монтажный техникум (специальность техник-электрик). В 1983 году окончил Воронежский политехнический институт (специальность инженер-электрик).

10 апреля 2003 г. пострижен в монашество с наречением имени Тихон в честь святителя Тихона, епископа Воронежского, Задонского чудотворца.

13 апреля 2003 г. рукоположен во иеродиакона, 20 апреля 2003 г. — во иеромонаха. В 2003 г. — штатный священник Воскресенского кафедрального собора г. Южно-Сахалинска. В 2003 г. — и.о. настоятеля прихода свт. Иннокентия, митрополита Московского, г. Южно-Сахалинска.



В 2010 году избран епископом Южно-Сахалинским и Курильским. 1 февраля 2014 г. за Божественной литургией в Храме Христа Спасителя в Москве Святейшим Патриархом Кириллом возведен в сан архиепископа.