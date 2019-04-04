Сегодня представители регионального СК и эксперты провели осмотр дома № 6 по улице Ленина в Орле

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Сегодня представители регионального СК и эксперты провели осмотр дома № 6 по улице Ленина в ОрлеС точки зрения правоохранителей, постройка является вещественным доказательством по уголовному делу о целой серии фактов мошенничества при производстве капитального ремонта.
«Сталинка» 1949 года постройки у Александровского моста могла бы служить украшением города, если бы не удручающие «следы» капремонта, выполненного спустя рукава. При этом грубыми недоделками жильцы обязаны не только рабочим-бракоделам, но и чиновникам-казнокрадам.
Обычно эксперты не делятся выводами до оформления заключения, но дом № 6 - особый случай. Здесь следы криминальной экономии слишком очевидны.
Павел Романов, следователь по особо важным делам СУ СК РФ по Орловской области: «Продолжается расследование уголовного дела по десяти эпизодам мошеннических действий по фактам хищения денежных средств некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта Орловской области».
Декоративные балюстрады, изгрызенные ветром и влагой, после ремонта так и остались щербатыми. Не лучше выглядит и чердак дома, на ремонт которого ушло почти 2,5 миллиона. Даже при выключенных источниках света сквозь кровлю пробивается «луч надежды». А вот как следует запутать следы, говорят в СКР, авторы криминального капремонта так и не смогли.
Ирина Горяйнова, эксперт Орловской лаборатории судебных экспертиз: «В актах выполненных работ стоит «штукатурка по сетке», в данном случае очевидно, что сетки не наблюдается. Подготовки фасада не было никакой. Произведена окраска по старой - без расчистки».
Экспертизы позволят установить разницу между сметой и реальными тратами строителей, а в сухом остатке окажется сумма похищенных бюджетных средств.
Павел Романов, следователь по особо важным делам СУ СК РФ по Орловской области: «В настоящее время круг данных лиц установлен. С ними проводятся следственные действия».