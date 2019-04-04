Новости версия для печати Сегодня представители регионального СК и эксперты провели осмотр дома № 6 по улице Ленина в Орле С точки зрения правоохранителей, постройка является вещественным доказательством по уголовному делу о целой серии фактов мошенничества при производстве капитального ремонта.



«Сталинка» 1949 года постройки у Александровского моста могла бы служить украшением города, если бы не удручающие «следы» капремонта, выполненного спустя рукава. При этом грубыми недоделками жильцы обязаны не только рабочим-бракоделам, но и чиновникам-казнокрадам.

Павел Романов, следователь по особо важным делам СУ СК РФ по Орловской области: «Продолжается расследование уголовного дела по десяти эпизодам мошеннических действий по фактам хищения денежных средств некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта Орловской области». Обычно эксперты не делятся выводами до оформления заключения, но дом № 6 - особый случай. Здесь следы криминальной экономии слишком очевидны.

Ирина Горяйнова, эксперт Орловской лаборатории судебных экспертиз: «В актах выполненных работ стоит «штукатурка по сетке», в данном случае очевидно, что сетки не наблюдается. Подготовки фасада не было никакой. Произведена окраска по старой - без расчистки». Декоративные балюстрады, изгрызенные ветром и влагой, после ремонта так и остались щербатыми. Не лучше выглядит и чердак дома, на ремонт которого ушло почти 2,5 миллиона. Даже при выключенных источниках света сквозь кровлю пробивается «луч надежды». А вот как следует запутать следы, говорят в СКР, авторы криминального капремонта так и не смогли.

Павел Романов, следователь по особо важным делам СУ СК РФ по Орловской области: «В настоящее время круг данных лиц установлен. С ними проводятся следственные действия». Экспертизы позволят установить разницу между сметой и реальными тратами строителей, а в сухом остатке окажется сумма похищенных бюджетных средств.









Иван Суверин

4 апреля 2019 года







На главную страницу





