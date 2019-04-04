Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Один пишем, два - в уме. Теперь уже следователи выясняют реальную стоимость капремонта дома на улице Ленина.



- АИЖК - банкрот. Кто достроит дом на Панчука,83?



- Проблемы виднее на расстоянии вытянутой руки. Губернатор сегодня проехал по городу.



- Первая попытка. Девятиклассники сегодня сдавали пробный ОГЭ.



- В регионе вновь новый митрополит.





Вести-Орёл

4 апреля 2019 года







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