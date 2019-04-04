Новости версия для печати Андрей Клычков совершил рабочую поездку по Орлу Программа была очень насыщенная и разноплановая - от ремонта дворов и улиц до знакомства с передовыми промышленными технологиями.



На Орловском бумажном комбинате глава региона не впервые. Прошлый визит его был почти год назад. Именно тогда Андрей Клычков и высказал пожелание в адрес руководства по расширению производства. Обещание, данное тогда губернатору, получило реальное воплощение. На предприятии готовятся к запуску новой производственной линии европейского уровня. Новая линия будет запущена уже к началу лета. Она способна выдавать в сутки порядка 200 тонн продукции, это 3,5 вагона ценного упаковочного материала. Расширение производства даст более 300 новых рабочих мест. И как пожелание к власти - продумать стабильное транспортное сообщение. Помимо комбината здесь расположено еще несколько промышленных площадок.



А вот у «Спецавтобазы» проблемы куда серьезнее. Работу предприятия глава региона оценил на «троечку» и призвал коллектив не расслабляться, пока город не станет действительно чистым.



О том, что мешает «Спецавтобазе» справляться со своими обязанностями, говорили уже на совещании. Одна из причин - задержка оплаты за выполненную работу, и как результат - перебои с закупкой расходных материалов.

Сергей Яковенко, и.о. генерального директора МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла»: «Поставка расходных материалов запланирована на 20 апреля. До этого момента мы заключаем разовые контракты, и сегодня ночью уже пришла первая поставка». Работу необходимо максимально активизировать - такова задача для всех без исключения.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «По районам: распределяем людей, распределяем ответственность, распределяем ответственных за каждую улицу, за каждый квартал, затем – проверка». Еще одним предприятиям, где сегодня побывал глава региона, был завод по производству холодильного оборудования. За два десятка лет он превратился в один из крупнейших производителей в своем сегменте. Сейчас на предприятии активно внедряют систему бережливого производства. Сегодня на предприятии работает более тысячи человек. Средняя заработная плата ниже общероссийской, и, как заметил Андрей Клычков, здесь есть к чему стремиться. Производства такого уровня должны идти в передовиках, также как в технических новациях и выпускаемых объемах готовой продукции.









Оксана Гранн

4 апреля 2019 года







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