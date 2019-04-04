Новости версия для печати АИЖК - банкрот. Кто достроит дом № 83 на Панчука? Список орловских обманутых дольщиков не сокращается. Пополняться он стал в 2016 году благодаря застройщику с государственной долей в 97%.



Жилой комплекс «Зеленые берега» для компании АИЖК стал настоящей «черной дырой». Если дом 83А по Панчука заселили, то тот, который без литеры, - долгострой.



Татьяна Сучкова - официально признанный обманутый дольщик. В свое время она продала квартиру, взяла кредит и по программе «Жилье для российской семьи» выбрала «однушку» в новостройке с видом на Дворянское гнездо. Привлекла, как и еще больше сотни других покупателей, цена.

Татьяна Сучкова, обманутый дольщик: «30 тысяч квадратный метр. Поэтому многие люди, которые участвовали в этой программе, пошли и заключили договор с АИЖК. Мы в очень тяжелой ситуации. Дом должны были сдать в 2017 году. Люди платят ипотеки, выплачивают кредиты, но дом до сих пор не сдан». Срок новоселья постоянно переносился. Пошли массовые решения судов по искам дольщиков. Неустойки и штрафы парализовали хозяйственную деятельность АИЖК. Потенциальные застройщики дали понять: без процедуры банкротства диалога не получится. Тогда руководитель собственноручно подал заявление. Арбитражный суд 3 апреля его поддержал. АИЖК - банкрот. Назначен конкурсный управляющий.

Андрей Емец, начальник управления по государственному строительному надзору: «В процессе банкротства будет возможность передать этот объект новому застройщику. На сегодняшний момент интерес имеется у «Орелстроя». Возможно, появится еще кто-то. Процедура не одного дня, она займет порядка полугода». Время понадобится и застройщику, чтобы приступить к работам. Возможно, придется делать экспертизу, чтобы понять состояние долгостроя. Так что еще плюсом - год. А пока, согласно закону, будет сформирован реестр кредиторов, в том числе и из дольщиков

Андрей Емец, начальник управления по государственному строительному надзору: «Вся информация, куда обращаться, будет размещена на сайте арбитражного управляющего, и на сайте АИЖК Орловской области. Об этом будем знать и мы. Естественно, разместим и у себя». Так что обманутым дольщикам стоит внимательнее следить за обновлениями названных сайтов. А чтобы сократить список обманутых людей и не допустить повторные нарушение, за ходом передачи дома новому застройщику будет пристально следить фонд защиты прав дольщиков.









Анна Вайсергисер

4 апреля 2019 года







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