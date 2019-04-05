Новости версия для печати Открыта регистрация на «Тотальный диктант-2019» В этом году грамотность можно будет проверить на четырех площадках.



Регистрация проходит на официальном сайте проекта. Дата «Тотального диктанта» в этом году – 13 апреля. Текст в этом году подготовил российский писатель, критик и литературовед Павел Басинский.



Дополнительную информацию о проекте можно получить по электронной почте perspectiva.89@yandex.ru или по номеру телефона 89208040622.





Анастасия Дорохова

5 апреля 2019 года







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