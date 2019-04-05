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пятница
5.04.2019
11:19:38
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В усадьбе Тургенева состоится «Весенний усадебный бал»3 мая Спасское-Лутовиново откроет свои двери любителям атмосферы русской дворянской усадьбы.
Гости приглашаются на бал в вечерних нарядах (для дам — длинные вечерние или бальные платья, для мужчин — фрак, смокинг или классический костюм). Организаторы обещают, что все приглашенные познакомятся с бальной культурой, узнают о бальном этикете и бальной моде, и, конечно же, о танцах, которые входили в бальное «меню» на любом светском рауте.
Место проведения бала — галерея дома-музея И. С. Тургенева, начало — в 18 часов.
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