Новости версия для печати В усадьбе Тургенева состоится «Весенний усадебный бал» 3 мая Спасское-Лутовиново откроет свои двери любителям атмосферы русской дворянской усадьбы.



Гости приглашаются на бал в вечерних нарядах (для дам — длинные вечерние или бальные платья, для мужчин — фрак, смокинг или классический костюм). Организаторы обещают, что все приглашенные познакомятся с бальной культурой, узнают о бальном этикете и бальной моде, и, конечно же, о танцах, которые входили в бальное «меню» на любом светском рауте.



Место проведения бала — галерея дома-музея И. С. Тургенева, начало — в 18 часов.





Анастасия Дорохова

5 апреля 2019 года







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