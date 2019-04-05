Новости версия для печати Озонаторы по тройной цене В Орле участились случаи мошенничества. Своей целью дельцы выбирают пожилых людей, наживаясь на их доверчивости и беспомощности.



Мошенники представляются проверкой из Москвы, посланниками правительства региона, управляющими компаниями. Проводят собрания, рассказывают о договорах, контрактах, скидках и акциях, при этом значительно завышают стоимость техники.



Сотрудники полиции напоминают: не открывайте дверь незнакомым людям, не впускайте их в дом, ничего не покупайте с рук, не сообщайте персональную информацию о себе. А о подобных визитерах сразу сообщайте в ведомство.





Мария Семак

5 апреля 2019 года







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