Новости версия для печати Сегодня театр «Русский стиль» отмечает день рождения Свои двери для зрителей он распахнул в 1994 году.



История театра началась со спектакля для маленьких зрителей «Золотой ключик». За первые полгода существования театром было сыграно 150 выездных спектаклей и 40 концертных программ. В 1998 году «Русский стиль» обрел постоянный дом - старинное здание на улице Тургенева. И сегодня там ждут всех, кто желает поздравить труппу с юбилейной датой. В этот день зрителей ждёт премьера спектакля «Поэма о театре» (12+), воспевающего театральное искусство, а также торжественная часть праздника, на котором коллективу вручат награды.





Мария Семак

5 апреля 2019 года







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