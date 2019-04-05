Новости версия для печати Орловчанок приглашают на конкурс по безопасному вождению Самую дисциплинированную автоледи определят 21 апреля.



Конкурс включает в себя демонстрацию элементов практического вождения и скоростного маневрирования. Участницы выступают на собственных легковых технически исправных автомобилях категории «В» и с действующим страховым полисом ОСАГО. Каждая участница должна при себе иметь полис обязательного государственного медицинского страхования и водительское удостоверение категории «В». Победительница и призеры конкурса награждаются грамотами и ценными призами.



Предварительные заявки принимаются до 17 апреля по телефону-факсу: 8(4862) 43-26-45 или на электронный адрес: fks57@yandex.ru.





Анастасия Дорохова

5 апреля 2019 года







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