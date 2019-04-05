Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».



- Застройщик - банкрот. Дождутся ли обманутые дольщики новоселья?

- Инспекция по городу: глава региона проверил, где ведется ямочный ремонт и готова ли Спецавтобаза к работе в весенне-летний период.

- Уроки по правильному питанию ко Дню здоровья.

- 25-й юбилейный! Орловский муниципальный театр «Русский стиль» отмечает день рождения.





Вести-Орёл

5 апреля 2019 года







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