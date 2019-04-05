Задержан подозреваемый в убийстве на улице Солнцевской в Орле

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пятница
5.04.2019
11:19:11
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Задержан подозреваемый в убийстве на улице Солнцевской в ОрлеПресс-служба УМВД России по Орловской области сообщает, что предполагаемый преступник был взят под стражу в соседнем регионе 4 апреля.
Напомним, убийство было совершено 29 марта на улице Солнцевская. Местом преступления стала территория спортивно-оздоровительного комплекса, посетителем которого и являлся потерпевший. 36-летний мужчина был застрелен на входе в тренажерный зал. В качестве орудия преступления подозреваемый использовал автомат Калашникова.
По данному факту следственными органами СУ СК РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ.
Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области
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