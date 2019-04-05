Новости версия для печати Задержан подозреваемый в убийстве на улице Солнцевской в Орле Пресс-служба УМВД России по Орловской области сообщает, что предполагаемый преступник был взят под стражу в соседнем регионе 4 апреля.



Напомним, убийство было совершено 29 марта на улице Солнцевская. Местом преступления стала территория спортивно-оздоровительного комплекса, посетителем которого и являлся потерпевший. 36-летний мужчина был застрелен на входе в тренажерный зал. В качестве орудия преступления подозреваемый использовал автомат Калашникова. По данному факту следственными органами СУ СК РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области





Анастасия Дорохова

5 апреля 2019 года







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