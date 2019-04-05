Новости версия для печати Как правильно питаться, чтобы сохранить здоровье? Об этом сегодня расскажут орловцам студенты медицинского института. Они проведут традиционную акцию, приуроченную ко Всемирному Дню здоровья, который отмечается 7 апреля.



К участию приглашаются все - и те, кто придерживается здорового образа жизни, и те, кто только хотел бы отказаться от вредных привычек. В программе - дискуссия о здоровом и сбалансированном питании, флешмоб «Мы за ЗОЖ!» и Брейн-ринг на тему правильного рациона.



Место встречи - медицинский институт опорного вуза ( 5 этаж, 505 кабинет, зал ученого совета ). Начало в 14 часов.





Мария Семак

5 апреля 2019 года







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