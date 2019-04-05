Новости версия для печати В Орле волонтеры Победы взялись за метлы Они приступили к уборке города. В рамках проекта «Помощь поколений» ребята организовали субботник на площади им. Жукова.



Суть проекта - привлечь неравнодушных граждан, от школьников до пенсионеров, в мероприятия по мониторингу состояния городских территорий, благоустройству и уборке памятных мест Орловщины. Площадь Жукова в порядок приводили учащиеся Мезенского педколледжа. Убрали мусор, почистили памятную доску. И это только начало. На следующей неделе волонтеры Победы будут благоустраивать памятник в Корсаковском районе, а 20 апреля - воинское захоронение на Крестительском кладбище.





Татьяна Тимохина

5 апреля 2019 года







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