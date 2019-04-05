Новости версия для печати Орел необходимо привести в порядок еще до наступления майских праздников Такую задачу поставил глава региона перед руководством Орла и всеми службами. Как отметил сам губернатор, необходимые условия для этого - есть.



О необходимости срочного приведения города в порядок Андрей Клычков говорил в ходе рабочей поездки по Орлу. Губернатор побывал на «Спецавтобазе», которая отвечает за выполнение основного объема работ. Глава региона встретился с коллективом предприятия, провел совещание по ключевым темам. В итоге беседы пришли к мнению: времени на раскачку нет, только четкое взаимодействие и контроль дадут нужный результат. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Это касается уборки улично-дорожной сети, уборки общественных пространств, нанесения разметки на дорожное полотно, выполнения работ по ямочному ремонту и переходу уже к работам на улицах Комсомольской, Московской, Северной и на Кромском шоссе. Техника новая поступила, правительство области передало ее предприятию «Спецавтобаза», теперь будем контролировать. Понимание со стороны города тоже есть. Надеюсь, что мы приведем областной центр в порядок». Глава региона лично проверил качество ямочного ремонта на двух улицах. Одна из них - улица 5-й Орловской дивизии, участок напротив школы № 52. После этого губернатор побывал и в самом учебном заведении, ознакомился с материально-технической базой, пообщался с преподавательским коллективом и конечно с учениками.





Оксана Гранн

5 апреля 2019 года







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