Новости версия для печати 40 тысяч сертификатов на материнский капитал выдали в Орловской области за период действия этого закона Напомним, закон о материнском капитале вступил силу в 2007 году.



Как сообщили в региональном отделении пенсионного фонда, более 60 % женщин направили средства на улучшение жилищных условий. Около 4% использовали материнский капитал, чтобы оплатить образование детей. И всего 27 сертификатов владелицы оставили в качестве накопительной части пенсии. Отметим, что изначально сумма господдержки составляла 250 тысяч рублей, сейчас – 453 тысячи. Действие закона продлено до 31 декабря 2021 года.





Мария Семак

5 апреля 2019 года







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