Новости версия для печати Одну из достопримечательностей Орла приведут в порядок На ремонт дома купца Серебрянникова дополнительно выделят почти 8 миллионов рублей.



Здание в стиле модерн было построено в начале 20 века и является объектом культурного наследия. С 1921 по 1925 годы в этом доме размещался штаб 6-й Орловской стрелковой дивизии. Сейчас здесь находится несколько государственных учреждений, в том числе Орловское управление культуры и туризма. В плане реставрации – воссоздание лепнины на фасаде, отделки из искусственного мрамора, ремонт деревянных конструкций и другие виды работ.





Мария Семак

5 апреля 2019 года







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