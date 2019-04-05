Одну из достопримечательностей Орла приведут в порядок

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пятница
5.04.2019
18:38:57
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Одну из достопримечательностей Орла приведут в порядокНа ремонт дома купца Серебрянникова дополнительно выделят почти 8 миллионов рублей.
Здание в стиле модерн было построено в начале 20 века и является объектом культурного наследия. С 1921 по 1925 годы в этом доме размещался штаб 6-й Орловской стрелковой дивизии. Сейчас здесь находится несколько государственных учреждений, в том числе Орловское управление культуры и туризма. В плане реставрации – воссоздание лепнины на фасаде, отделки из искусственного мрамора, ремонт деревянных конструкций и другие виды работ.
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