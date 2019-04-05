Новости версия для печати Губернаторский хор «Лик» представил концертную программу, приуроченную к Великому посту Звучала музыка духовная и светская лирическая, композиции старинные и современных авторов. В зале был аншлаг, а зрители долго не отпускали музыкантов со сцены. На концерте побывала и наша съемочная группа.



Шедевры русской духовной музыки, хоровые сочинения современных композиторов, народные песни в обработках. Камерный хор «Лик» во время Великого поста немного меняет репертуар - подстраиваются под зрителя, который в это особенное время думает о главном. Дмитрий Коваленко, художественный руководитель Орловского губернаторского камерного хора «Лик»: «Человек думает, кто он есть, для чего он родился, кто его окружает, и чем он закончит свой жизненный путь. Это важные темы, и музыка первого отделения посвящена этому. А второе отделение, по просьбам большого количества наших поклонников, сделали более веселым, оптимистичным - прозвучала и народная песня, и светская музыка». Художественный руководитель и дирижер Дмитрий Коваленко перед концертами не волнуется - в его команде все профессионалы своего дела, и, по его словам, секрет того, как сделать, чтобы сердце зрителя замирало, знают на «отлично». Дмитрий Коваленко, художественный руководитель Орловского губернаторского камерного хора «Лик»: «Каждый из них должен рассказать свою историю, без этого личностного отношения в музыке, без этого акцента - на отдачу в конкретное сердце - музыка звучит по-другому». Желающих послушать музыку, подумать о чем-то светлом и добром собралось много - в зале аншлаг. По словам музыкантов, репертуар постоянно обновляется, но за 20 лет существования хора произведения, на которые отзываются сердца слушателей, почти не меняются. И поставленную перед собой задачу - затронуть сердца и души слушателей - музыканты выполнили. Два часа концерта пролетели как одно мгновение.









Юлия Опанасюк

5 апреля 2019 года







На главную страницу





