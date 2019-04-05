Новости версия для печати

Двенадцатилетние баскетболистки орловской спортшколы № 6 пробились в финал Первенства России

Во втором полуфинале соревнований среди спортсменок 2006 года рождения орловчанки провели пять матчей, в которых одержали две победы и потерпели три поражения. Особенно непредсказуемой оказалась игра с командой из Красногорска, которая является давней соперницей наших баскетболисток.

Валентина Галкина, тренер команды ДЮСШ№ 6: «Остается 15 секунд до конца встречи. Ничья. Мяч у нас. И тут досадная ошибка. Казалось бы, ничего не могло случиться, а мяч берет и укатывается».

Двух побед в пяти матчах оказалось достаточно, чтобы занять третье место в группе и получить путевку на итоговые соревнования. Медали Первенства России будут разыграны в мае в Москве. Соперницами орловчанок по группе стали хозяйки площадки, а также команды из Санкт-Петербурга и подмосковного города Видное.