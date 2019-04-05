Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Есть ли свет в оконце? Госавтоинспекторы заглянули внутрь тонированных авто.

- Без официального повода. Не дожидаясь субботника, волонтеры навели чистоту на площади Жукова в Орле.

- Приглашение в «Лес». Сегодня на сцене «Свободного пространства» представят пьесу Островского.

- Сегодня вечером в Орле зажжётся «Восходящая звезда».



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Вести-Орёл

5 апреля 2019 года







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