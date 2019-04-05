Маленькой Оле Кугот очень нужна поддержка орловцев

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Маленькой Оле Кугот очень нужна поддержка орловцевГТРК «Орёл» и Русфонд продолжают совместную акцию помощи.
Кстати, сегодня малышке исполнилось 5 месяцев. И единственное, что хотят ее родители, чтобы ребёнок был здоровым. У Оли деформация черепа. Три месяца понадобилось врачам - орловским и московским, чтобы поставить правильный диагноз. Спасет Олю операция, но к ней нужно подготовиться. Принять участие в судьбе больного ребенка можно прямо сейчас. Просто отправьте SMS со словом «ДЕТИ» на короткий номер 5542. С маленькой Олей познакомилась наш корреспондент.
То, что уголок левого глаза дочери немного опущен вниз, Наталия заметила сразу после родов. На четвертый день Олиной жизни с подозрением на парез лицевого нерва их перевели в областную больницу. Но проблема оказалась не в этом. Снимок - расставил точки над i. Синостоз коронарного шва диагностировали уже в институте нейрохирургии имени Бурденко. Позже выяснилось, что из-за этого на затылке появился плоский участок. Плагиоцефалия - если говорить медицинским языком. Московские врачи взялись помочь Оле.
Во время операции на черепе малышке вживят специальные пластины. Они – саморассасывающиеся и не позволят шву снова зарасти. Если этого не сделать, возможны необратимые последствия: глухота, слепота, отставание в развитии. Потому как мозгу некуда будет расти в искривленном черепе. Операцию назначили на август. Но специальный шлем и компьютерная модель нужны уже сейчас.
Наталия Кугот, мама Оли: «Нам сказали, что операция сложная. По сути - перекраивают череп. Но, несмотря на то, что было страшно, хотя бы было понимание, что нам делать дальше».
Операцию сделают по квоте, но подготовку (шлем, компьютерная модель, специальные пластины) она не покрывает. Стоимость лечения 870 тысяч рублей. И начать его нужно как можно скорее.
Наталия Кугот, мама Оли: «Врачи должны видеть полностью череп, полностью модель. Без нее, как сказал хирург, это всё равно, что пытаться выйти ночью из леса с завязанными глазами».
Читатели газеты «Коммерсант» и сайта Русфонда соберут 823 тысячи рублей. Не хватает 47 тысяч.
Виталий Рогинский, руководитель центра челюстно-лицевой хирургии (г. Москва): «Это укладывается в оптимальные сроки для устранения той и другой патологии. Эффект полной эстетической идентичности обеспечивает компьютерное моделирование. Мы готовы провести его и изготовить шлем. Надеемся, после проведенного лечения Оля будет здорова».
Чтобы помочь Оле, отправьте SMS со словом «ДЕТИ» на короткий номер 5542. Стоимость одного сообщения - 75 рублей. А владельцы айфонов и телефонов на платформе Андроид могут перевести пожертвование через мобильное приложение. Другие способы помощи - на сайте Русфонда.
Святослав Кугот, папа Оли: «Проблема не только в том, что это большая сумма, но и очень сжатые сроки, в которые необходимо эту сумму получить. Операция требуется уже в августе, а общая сумма на лечение - это мой доход почти за 2 года».