Новости версия для печати Маленькой Оле Кугот очень нужна поддержка орловцев ГТРК «Орёл» и Русфонд продолжают совместную акцию помощи.



Кстати, сегодня малышке исполнилось 5 месяцев. И единственное, что хотят ее родители, чтобы ребёнок был здоровым. У Оли деформация черепа. Три месяца понадобилось врачам - орловским и московским, чтобы поставить правильный диагноз. Спасет Олю операция, но к ней нужно подготовиться. Принять участие в судьбе больного ребенка можно прямо сейчас. Просто отправьте SMS со словом «ДЕТИ» на короткий номер 5542. С маленькой Олей познакомилась наш корреспондент.



То, что уголок левого глаза дочери немного опущен вниз, Наталия заметила сразу после родов. На четвертый день Олиной жизни с подозрением на парез лицевого нерва их перевели в областную больницу. Но проблема оказалась не в этом. Снимок - расставил точки над i. Синостоз коронарного шва диагностировали уже в институте нейрохирургии имени Бурденко. Позже выяснилось, что из-за этого на затылке появился плоский участок. Плагиоцефалия - если говорить медицинским языком. Московские врачи взялись помочь Оле.

Наталия Кугот, мама Оли: «Нам сказали, что операция сложная. По сути - перекраивают череп. Но, несмотря на то, что было страшно, хотя бы было понимание, что нам делать дальше». Во время операции на черепе малышке вживят специальные пластины. Они – саморассасывающиеся и не позволят шву снова зарасти. Если этого не сделать, возможны необратимые последствия: глухота, слепота, отставание в развитии. Потому как мозгу некуда будет расти в искривленном черепе. Операцию назначили на август. Но специальный шлем и компьютерная модель нужны уже сейчас.

Наталия Кугот, мама Оли: «Врачи должны видеть полностью череп, полностью модель. Без нее, как сказал хирург, это всё равно, что пытаться выйти ночью из леса с завязанными глазами». Операцию сделают по квоте, но подготовку (шлем, компьютерная модель, специальные пластины) она не покрывает. Стоимость лечения 870 тысяч рублей. И начать его нужно как можно скорее.

Виталий Рогинский, руководитель центра челюстно-лицевой хирургии (г. Москва): «Это укладывается в оптимальные сроки для устранения той и другой патологии. Эффект полной эстетической идентичности обеспечивает компьютерное моделирование. Мы готовы провести его и изготовить шлем. Надеемся, после проведенного лечения Оля будет здорова». Читатели газеты «Коммерсант» и сайта Русфонда соберут 823 тысячи рублей. Не хватает 47 тысяч.

Святослав Кугот, папа Оли: «Проблема не только в том, что это большая сумма, но и очень сжатые сроки, в которые необходимо эту сумму получить. Операция требуется уже в августе, а общая сумма на лечение - это мой доход почти за 2 года». Чтобы помочь Оле, отправьте SMS со словом «ДЕТИ» на короткий номер 5542. Стоимость одного сообщения - 75 рублей. А владельцы айфонов и телефонов на платформе Андроид могут перевести пожертвование через мобильное приложение. Другие способы помощи - на сайте Русфонда.





Надежда Невматулина

5 апреля 2019 года







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