Новости версия для печати Театр «Свободное пространство» сегодня вечером пригласит зрителя в «Лес» Пьеса Александра Островского, которую поставил в Орле московский режиссер Вера Анненкова, остается актуальной и злободневной.



И хотя спектакль комедийный, на первый план выходят человеческие пороки. Лицемерие и простодушие, честность и благородство сплетаются сразу в несколько сюжетных линий. И по мере развития сюжет даже напоминает детективную историю. Великий классик и знаток человеческой души Островский и сегодня остается актуальным.





Эва Стасюлевич

5 апреля 2019 года







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