Новости версия для печати Госавтоинспекция региона провела в Орле масштабный рейд в рамках профилактической операции «Тонировка» С первыми солнечными днями многие водители поспешили, вопреки правилам дорожного движения, оклеить передние боковые и даже лобовые стекла авто почти непроницаемыми пленками. На этот раз «охоту» на затемненные спереди автомобили вели 11 экипажей ДПС одновременно.



Инспекторы не скрывают: глухая тонировка мешает им выявлять ряд других нарушений: не пристегнутый ремень, ребенок без автокресла, разговор по мобильнику на ходу. Однако не это - главный стимул бороться с тонированием передних автостекол.

Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Орловской области: «Водители, которые управляют транспортными средствами с тонированными боковыми или лобовым стеклом, как показывает практика, чаще допускают такие ДТП, как наезд на пешеходов при повороте направо/налево либо столкновения. Как отмечают инспекторы ГИБДД, которые выезжают на оформление ДТП, водители, в автомобилях которых затонированы передние боковые и лобовое стекло, как правило, становятся виновников ДТП». У любителей полумрака в салоне авто причины упорствовать с запрещенным тюннингом прежние – «защита от любопытных взглядов» и «солнце слепит». Водителей с такими взглядами в ходе рейда инспекторы выявили 185. В их числе были даже новые чемпионы - так, в одном из остановленных инспекторами автомобилей прибор показал 1,3%. И это при норме 70% светопропускаемости для передних боковых и 75% - для лобовых автостекол. С равным успехом, говорят инспекторы, окна машины можно было заколотить фанерой. Видимость будет примерно та же. Среди любителей тонировки на этот раз нашлось немало упрямцев, не захотевших расстаться с пленками. По закону, водитель обязан устранить данное правонарушение в течение суток. В противном случае он будет доставлен в ближайшее отделение полиции для составления административного материала. В этом случае водителю грозит уже более крупный штраф и даже административный арест. В ходе рейда инспекторы насчитали 58 строптивых водителей, не пожелавших снять пленку на месте.









Иван Суверин

5 апреля 2019 года







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