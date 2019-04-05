Новости версия для печати Орловская многодетная семья награждена орденом «Родительская слава» В семье Олега и Елены Манько воспитываются 10 детей.



Старшие дочери уже сами стали мамами, а самой младшей – почти 5 лет. Глава семьи - Олег Манько - овладел практически всеми строительными специальностями. Елена Манько окончила ОГУ по специальности «Учитель начальных классов». Многодетная семья активно участвует в общественной жизни города. В 2012 году стала победителем городского конкурса «Лицо города года» в номинации «Большая дружная семья». В этом же году была признана самой читающей в Орле. В 2013 году супруги Манько с детьми стали участниками городского проекта «Большая семья – крепкая Россия», а в 2015 году они стали победителями открытого областного фестиваля «Во! СемьЯ!», сообщает сайт городской администрации.





Анастасия Дорохова

5 апреля 2019 года







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